Bekkari klopt Naessens en Meus in verkoop

In Vlaanderen zijn in 2017 minstens 14 miljoen papieren boeken verkocht. Dat is 400.000 minder dan in 2016. Vakorganisatie Boek.be wijt dat vooral aan een gebrek aan bestsellers.

De negatieve trend in de Vlaamse boekenverkoop heeft zich in 2017 doorgezet. Omzet (185,6 miljoen euro, of -1,5 procent) en afzet (14 miljoen exemplaren, of -3 procent) dalen in vergelijking met 2016, en dat was al een slecht jaar. Dat heeft vooral te maken met het ontbreken van echte bestsellers, vindt Boek.be. Ook het contrast met Nederland blijft; daar stijgt de boekenverkoop al enkele jaren opnieuw.

De absolute top twintig van 2017 is de traditionele mix van boeken van tv-koks, populaire stripreeksen en internationale thrillers en romantische fictie. ‘Voedingscoach’ Sandra Bekkari onttroont Pascale Naessens en ­Jeroen Meus. Ze staat met drie boeken in de top vijf. Maar het lijkt een pyrrusoverwinning: het genre van de vrijetijdsnon-fictie, waartoe de kookboeken behoren, verliest veel terrein. Voorts staat de Britse thrillerschrijfster Paula Hawkins twee keer in de top tien.

De analyse van de deelgenres levert weinig spectaculairs op. Zo scoort Lize Spit in de categorie ­fictie nog steeds met haar debuut van begin 2016; enkele dagen geleden tekende ze het contract voor haar tweede roman die in 2019 moet verschijnen. Stefan Hertmans’ opvolger voor Oorlog en terpentijn, De bekeerlinge, deed het het tweede jaar op rij niet slecht. Opvallend is het succes van Wil, de roman van Jeroen Olyslaegers, die in 2017 bekroond werd. Griet Op de Beeck scoort goed in Nederland, waar ze met drie boeken in de top 100 staat; in Vlaanderen haalt ze de algemene top 20 niet.

In de informatieve non-fictie is de toppositie voor Mazzel tov. Margot Vanderstraeten klopt met haar reportage over de Antwerpse joden boeken van BV’s als Martine Prenen, Jef Vermassen, Annemie Struyf en de Topdokters.

De onlineverkoop blijft groeien tot een marktaandeel van bijna 20 procent; de grootste speler is het Nederlandse Bol.com. Alle ­andere verkoopkanalen verliezen terrein. Eén papieren boek op de zes wordt online verkocht.

De cijfers van Boek.be coveren 89 procent van de markt. Krantenwinkels en stripzaken zitten niet in deze cijfers en dat zijn net kanalen waar vooral bestsellers aftrek vinden. Over de e-boeken zijn geen gegevens bekendgemaakt.

De bestverkochte boeken per genre

Kinderboek: De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Denton (Lannoo)

Strip: De Kiekeboes 148. ­Nepwerk van Merho e.a. (Standaard Uitgeverij)

Fictie: Oorsprong van Dan Brown (Luitingh Sijthoff)

Non-fictie vrije tijd: Nooit meer diëten van Sandra Bekkari (Borgerhoff & Lamberigts)

Non-fictie informatief: ­Mazzel tov van Margot Vanderstraeten (Atlas Contact)