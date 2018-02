Voormalig Nederlands premier Ruud Lubbers overleden

Ruud Lubbers (79) is woensdagnamiddag overleden. Hij was van 1982 tot 1994 minister-president van Nederland.

Lubbers was een politicus van de Nederlandse Christendemocratische partij, waarin hij gestaag opgang maakte. In 1973 werd hij minister van Economische Zaken in het kabinet Den Uyl. In die hoedanigheid legde hij Nederland een aantal autoloze zondagen op, tijdens de oliecrisis.

In 1982 werd hij premier van Nederland. Hij was toen de jongste premier ooit. Lubbers zou drie kabinetten leiden en daarmee de langst zittende premier van Nederland worden. Zoals zoveel van zijn ambtsgenoten moest ook Lubbers in de jaren tachtig en negentig de staatsschuld terugdringen om zijn land klaar te krijgen voor de euro.

Na het premierschap werd Lubbers eerst hoogleraar globalisering. In 2000 werd Ruud Lubbers Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties.

Schandaal

In het voorjaar van 2004 kwam Lubbers in opspraak. Er was een klacht van een VN-medewerkster wegens ongewenste intimiteiten. Later kwamen daar nog klachten van drie andere vrouwen bij. Lubbers stapte uiteindelijk zelf op maar zei dat dit geen schuldbekentenis was.

Lubbers keerde terug naar Nederland en werd voorzitter van de Raad van Toezicht van het Energieonderzoek Centrum Nederland.