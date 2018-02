Advocaat van Marc Dutroux legt uit waarom hij kindermoordenaar ten laatste in 2021 vrij wil krijgen

“Pourquoi libérer Dutroux?” of in het Nederlands “Waarom Dutroux vrij moet komen”. Zo luidt de titel van het boek van Bruno Dayez, advocaat van Marc Dutroux. In meer dan honderd pagina’s herhaalt de raadsman waarom hij de kindermoordenaar ten laatste in 2021 vrij wil krijgen en waarom het zinloos is om iemand levenslang op te sluiten.

Zal de meest beruchte gevangene van ons land op een dag een vrij man zijn? Als het aan advocaat Bruno Dayez ligt wel.

Hij werd in het voorjaar van 2017 de nieuwe raadsman van Marc Dutroux (61) en hij gaf zichzelf meteen vier jaar om te proberen zijn cliënt vrij te krijgen. Deadline: 2021.

“Levenslang is erger dan doodstraf”

Marc Dutroux werd nochtans veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de ontvoering van en moord op Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks, en voor de ontvoering van Laetitia Delhez en Sabine Dardenne.

Maar advocaat Bruno Dayez vindt oprecht dat zijn cliënt na 25 jaar vervroegd de gevangenis zou mogen verlaten. Meer nog: hij wil een lans breken voor alle gedetineerden die in ons land veroordeeld zijn tot een levenslange gevangenisstraf. Hij vindt namelijk dat levenslange opsluiting erger en barbaarser is dan het schavot of de guillotine.

“Een gevangenisstraf is enkel zinvol als die straf ook eindigt”, zegt Dayez. “Iemand op een menselijke manier straffen, moet kunnen. Maar een dader levenslang opsluiten zou niet tot de mogelijkheden mogen behoren. Iedereen heeft recht op een tweede kans.”

“25 jaar is voldoende”

De raadsman vindt een gevangenisstraf van 25 jaar in elk geval voldoende. Daarna zou een dader zijn vrijheid terug moeten krijgen zonder dat een strafuitvoeringsrechtbank daar nog de goedkeuring voor moet geven, zoals dat nu is. Uiteraard zou hij of zij zich dan wel aan bepaalde voorwaarden moeten houden na de vrijlating.

Toch probeert Dayez ook aandacht te schenken aan slachtoffers en nabestaanden. “Nabestaanden zijn zelf ook op zoek naar gerechtigheid”, klinkt het. “Ze verlangen ook naar innerlijke rust. Ze beseffen daarom dat ze zich diep vanbinnen nooit tevreden kunnen stellen met iemand die levenslang vastzit.”

Volgens hem verwachten zij vooral dat een dader berouw toont of zelfs vergeving vraagt. “Ook al zijn ze niet van plan hem ooit te vergeven. Een nabestaande wil dat een dader ten volle beseft wat hij veroorzaakt heeft en dat hij oprecht spijt uitdrukt.”

Het boek “Pourquoi libérer Dutroux?” van Bruno Dayez verschijnt donderdag.