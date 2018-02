Lummen -

In de tweede aflevering van het VIER-programma ‘Ex-Gangster’ vertelt Danny Vanhamel donderdag over traumatische gebeurtenissen tijdens zijn jeugd. Zo herinnert de Lummenaar zich nog levendig hoe hij als kind vernam dat zijn vader zijn jonge honden levend begraven had. Het bezorgt hem nog altijd een krop in de keel.