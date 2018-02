Lichaam van vermiste Maëlys (9) gevonden: ex-militair bekent ‘onopzettelijke’ moord

Het stoffelijk overschot van Maëlys, het 9-jarige meisje dat vorige zomer verdween van een trouwfeest in de buurt van Grenoble, is gevonden. Nordahl Lelandais (34) heeft bekend dat hij ‘per ongeluk’ heeft gedood.

Voor het eerst sinds het begin van het onderzoek werd hoofdverdachte Nordahl Lelandais naar het gebied gebracht waar Maëlys op 27 augustus 2017 verdween.

Nordahl Lelandais

Hij wees er een aantal plaatsen aan die ‘nuttig’ kunnen zijn voor het onderzoek. Op die plaatsen, ongeveer 20 minuten rijden van de plek waar Maëlys verdween, wordt momenteel gezocht. Met speurhonden, maar ook graafmachines zijn onderweg. Ook ter plaats zijn onder meer de magistraat die belast is met het dossier en een wetsdokter. Voorlopig is er niets gevonden. Alle toegangswegen tot de regio zijn afgesloten. Sneeuw op de hoger gelegen vlakten bemoeilijkt de zoektocht. Intussen zijn er ook nieuwe huiszoekingen aan de gang, zo bevestigde het parket zopas.

Volgens Franse media heeft hij bekend dat hij haar ‘per ongeluk’ heeft gedood. Tot nu had hij altijd ontkend dat hij iets met hte dossier te maken had. Maar nieuwe elementen in het onderzoek, het bloed dat in zijn auto werd gevonden was zeker van Maëlys, hebben hem nu doen bekennen. Als blijft hij er bij dat hij het meisje ‘per ongeluk’ doodde.

Verdwenen op trouwfeest

Maëlys De Araujo (9) verdween tijdens een huwelijksfeest in het Franse Pont-de-Beauvoisin (niet ver van Grenoble). Het meisje was er samen met haar ouders.

De politie kamde wekenlang de regio uit. Samen met het leger. Ze dregden in rivieren, zochten in grotten en zetten bloedhonden in. Allemaal zonder resultaat.

De werkloze ex-militair die van een uitkering geniet en in zijn vrije tijd honden traint, werd kort na de verdwijning een eerste keer opgepakt. De politie vroeg bij de huwelijksfotograaf alle foto’s op die hij gemaakt had tijdens het feest. En werden alle gasten verhoord. Daarbij viel de naam van Nordahl Lelandais(34) verschillende keren. Hij werd in de buurt van de kinderen opgemerkt. En hij stond op de foto met het meisje. Dat zegt weinig, maar zelf hield hij vol het meisje nooit te hebben gezien.

De dag na het huwelijk poetste hij zijn Audi A3 zeer grondig. Iets wat zijn gewoonte niet was, zei zijn eigen moeder aan de speurders. Maar zelf beweerde hij dat hij de auto wilde verkopen, vandaar. Maar volgens zijn ouders en broer had hij daar nooit eerder iets over verteld en had hij ook geen andere auto gekocht.

Leden van het labo van de Franse politie die de wagen grondig onderzochten, vonden toch bewijzen dat Maëlys in de auto zat. “Klopt”, zei Nordahl toen hij daarmee geconfronteerd werd. “Een paar kinderen wilden weten of ik mijn hond bij had. Toen ik zei van niet, geloofden ze me niet. Maëlys en een ander kind zijn dan in de auto zelf gaan kijken of de hond er zat. Wellicht vandaar de DNA-sporen van de kinderen”, verdedigde hij zich.

Maar nu waren er dus nieuwe elementen die erg bezwarend zijn en hem met de rug tegen de muur plaatsen. Er werden bloedvlekken gevonden in zijn auto, afkomstig van Maëlys. Speurders wisten dat al een tijdje maar hebben hem daar nu mee geconfronteerd. Mogelijk zorgde dat ervoor dat hij nu, voor het eerst in zes maanden, wil meewerken aan het onderzoek. Bekentenissen heeft hij, voor zo ver bekend, nog niet afgelegd. Zeker is dat hij al meerdere keren verstrikt raakte in zijn eigen leugens.

Volgens Franse media heeft hij het lichaam verstopt in de buurt van zijn huis en ging hij dan terug naar het huwelijksfeest waar hij haar ontvoerde. Pas de volgende dag zou hij haar begraven hebben.

Rode wijn gemorst. Of bloed?

De hoofdverdachte is een tijdje weggeweest van het feest, dat bevestigden verschillende getuigen in de loop van het onderzoek. “Klopt, ik had rode wijn gemorst over mijn short. Ik ben snel naar huis gereden, zo’n vijf kilometer van de feestzaal vandaan, om propere kleren aan te doen”, verklaarde hij daarover.

Maar bij een huiszoeking is de vuile short nergens gevonden. “Ik heb hem weggegooid. Wijnvlekken krijg je toch niet meer weg”, was zijn uitleg.

Speurders vragen zich af of die wijnvlekken niet eerder bloedvlekken waren. Op het feest heeft alleszins niemand gezien dat hij wijn over zijn broek kreeg. Maar het was velen wel opgevallen dat hij plots verdwenen was, zonder van iemand afscheid te nemen, en dat hij een hele tijd later plots weer opdook. Als hij gewoon propere kledij was gaan halen, deed hij daar wel heel lang over.

Krassen op zijn armen

En dan waren er nog de krassen op zijn armen. “Een gevolg van thuis bij mijn ouders in de tuin te werken”, is zijn verklaring daarvoor. Maar zijn oude moeder, die doodeerlijk is, verklaarde aan de speurders dat haar zoon nog nooit in de tuin heeft gewerkt en dat ze zelf niet weet hoe hij aan die krassen op zijn armen komt. Wellicht van door hoog struikgewas te lopen, zeggen speurders.

De ouders van Maëlys zijn intussen ingelicht over de nieuwe ontwikkelingen. Verschillende mensen kwamen al bloemen neerleggen aan hun huis.

Seriemoordenaar

Intussen wordt Lelandais ook verdacht van nog minstens twee andere feiten. Een is de moord op korporaal Arthur Noyer in Isère. Zijn DNA zou gevonden zijn op de schedel van de korporaal. Maar hij ontkent staalhard.

Volgens Le Parisien zal de politie hem ook verhoren over de verdwijning van Adrien Mourialmé, een 24-jarige uit Namen die deze zomer het laatst werd gezien aan het meer van Annecy. In dat meer zochten duikers onlangs nog zonder succes naar de kleine Maëlys.

De 24-jarige Belg werkte deze zomer in een restaurant in de buurt. Hoewel hij voortdurend contact had met zijn familie in Namen, heeft Adrien Mourialmé sinds 5 juli geen teken van leven meer gegeven. In zijn hotelkamer bleef alles onaangeroerd liggen en met zijn bankkaart werden sindsdien geen verrichtingen meer gedaan.

Als zou blijken dat de vermoedelijke ontvoerder van Maëlys ook met die dossiers iets te maken heeft, zit het Franse gerecht met een seriemoordenaar en kunnen mogelijk ook nog enkele andere openstaande dossiers worden opgelost.