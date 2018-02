Elise Mertens strandt in 16de finales van het WTA-toernooi van Doha

Elise Mertens (WTA-20) is er woensdag niet in geslaagd zich voor de achtste finales van het WTA-toernooi van Doha (3.173.000 dollar) te plaatsen. De 22-jarige Limburgse moest in twee sets buigen voor Sorana Cirstea (WTA-38). Die 27-jarige Roemeense maakte er in 1 uur en 40 minuten 7-5 en 6-4 van.