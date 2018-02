Telenet waarschuwt voor valse sms: “Wees op je hoede”

Er doet opnieuw een valse sms van Base de ronde. Daarin staat te lezen dat de betaling van de klant tweemaal uitgevoerd is en er dus geld teruggestort zal worden. Moederbedrijf Telenet benadrukt dat het om phishing gaat. “De link in de sms is vals”, zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts. “Dit is niet onze manier van werken.”

In de sms staat in het Frans te lezen dat de laatste factuur bij toeval tweemaal betaald werd. “We vragen u dan ook om het formulier voor de terugbetaling in te vullen op onderstaande link.” Goed nieuws, zou je denken, maar het gaat om een valse sms. “Phishing”, zegt Isabelle Geeraerts, woordvoerster van Telenet. “De link in de sms is vals en stuurt je naar een website in Kazachstan.”

Het bericht werd enkele dagen geleden gestuurd via een gsm-nummer. Dat is al een eerste verdacht feit, want sms’en van Telenet en Base komen via 1815. Drie klanten hebben de sms intussen ontvangen en de afzender werd al geblokkeerd.

Foto: rr

Telenet, het moederbedrijf van Base, benadrukt dat de sms ook vals is omdat het bedrijf anders werkt. “Bij een dubbele betaling zal Base dit verrekenen op de eerstvolgende factuur”, aldus Geeraerts.

Phishing is fraude via een e-mail, website, sms of telefoon waarmee de afzender probeert om gevoelige informatie vast te krijgen. “We krijgen er voortdurend mee te maken, ze proberen het vaak”, zegt Geeraerts. “We raden onze klanten dan ook altijd aan om voorzichtig te zijn. Wees altijd op je hoede.” Belangrijke tip: bedrijven zullen je doorgaans geen gevoelige informatie vragen via de telefoon of via e-mail. Als ze dat toch doen, ben je best extra waakzaam.

Melden

De federale politie heeft speciaal voor phishing en andere soorten van internet- en telefoonfraude het Centrum voor Cybersecurity België opgericht. Daar worden de meldingen van verdachte mails, telefoons of berichten verwerkt en worden de nodige stappen genomen.

“Heb je een verdachte mail of bericht ontvangen, kun je hem het best zo snel mogelijk naar ons sturen”, klinkt het er. Dat kan via het e-mailadres verdacht@safeonweb.be. “Daarna verwijder je hem best. Bij het doorsturen van het verdachte bericht raden wij aan om zeer voorzichtig te zijn en zeker niet ongewild te klikken op de link of op de bijlage van het bericht.”

Verdachte berichten melden kan ook bij Telenet zelf. “Dan kunnen we de malafide afzender laten blokkeren.”

Ben je benieuwd of je phishing herkent? Doe hier de test.