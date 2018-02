Sacha Modolo juichte te vroeg in Ruta del Sol,Thomas Boudat spurtte verrassend naar ritzege

CHE BEFFA PER MODOLO A Granada alza le braccia ma viene beffato al fotofinish da Boudat! #EurosportCICLISMO | #64RdS pic.twitter.com/sO0gjaGe8C

Thomas Boudat (Direct Energie) spurtte verrassend naar de ritzege in de Spaanse rittenkoers Ruta del Sol. De Italiaan Sacha Modolo vierde, maar op de fotofinish werd duidelijk dat niet hij, maar wel de Fransman Thomas Boudat als eerste over de streep bolde.

Net als vorig jaar voerde de eerste etappe van de vijfdaagse rittenkoers de renners richting Granada. Het peloton kreeg vier bergen voor de kiezen, maar de laatste veertig kilometer waren vlak. Voer voor de snelle mannen in het peloton dus. Sacho Modolo waande zich gewonnen toen hij over de streep reed. Maar de fotofinish strooide roet in het eten, daarop werd duidelijk dat Thomas Boudat met de zege aan de haal ging. Onze landgenoot Tosh Van Der Sande sprintte naar de vijfde plaats.

Spanjaarden kleurden de rit

De Ruta del Sol wordt verreden in de Spaanse regio Andalusië. Het mag dan ook niet verbazen dat drie van de vijf vroege vluchters Spanjaarden waren. Luis Guillermo Mas, Garokoitz Bravo en Txomin Juaristi konden rekenen op gezelschap van Silvan Dillier en Romain Sicard. De Zwitserse kampioen Dillier was de laatste overblijver van de kopgroep. Op twaalf kilometer van de streep namen de sprintersploegen het over. De Spanjaarden Jon Ander Insausti en Pablo Torres probeerden het peloton nog te verrassen met twee late uitvallen, zonder resultaat.

De spinters krijgen in de derde etappe een nieuwe kans. In de tweede etappe gaan de laatste 4,5 kilometer gemiddeld 10,8% omhoog. De topfavorieten waaronder Chris Froome, Mikel Landa en Jakob Fuglsang zijn dan aan zet.

Uitslag:

1. Thomas Boudat

2. Sacha Modolo

3. Clement Venturini

4. Andrea Pasqualon

5. Tosh Van Der Sande

6. Carlos Barbero

7. Jonas Koch

8. Moreno Hofland

9. Enrico Battaglin

10. Jan Tratnik