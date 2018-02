Moeskroen heeft al een opvolger voor Rednic beet

Royal Excel Moeskroen heeft niet lang gewacht om een nieuwe trainer aan te trekken. Les Hurlus hebben zopas Frank Defays aangesteld als opvolger van de ontslagen Mircea Rednic. Hij tekent op Le Canonnier een contract tot juni 2019. “Zijn trainersprofiel past perfect bij wat we zoeken om ons project in goede banen te leiden”, klinkt het bij Moeskroen. Defays verlaat zo Virton, waar hij sinds 2011 aan de slag was.

Eerder op de dag maakte Moeskroen bekend dat het afscheid nam van de Roemeen Rednic. Officieel wegens “de tegenvallende resultaten”, maar het was al langer duidelijk dat er ruis zat op de relatie tussen coach en bestuur. Bovendien stond ook de spelersgroep niet meer volledig achter hun trainer (lees hier meer).

De Henegouwers hebben niet lang zonder T1 gezeten, want ze halen Defays weg bij Virton. Die ploeg komt uit in de Eerste Amateurliga, waar het twaalfde staat. Eerder bracht hij de club van derde naar tweede klasse, maar na de hervorming van onze competitie kwam Virton uit in de Eerste Amateurliga. Als speler was Defays een icoon van Sporting Charleroi, hij was tien jaar aan de slag bij de Zebra’s. Moeskroen wordt nog maar de tweede opdracht als trainer voor de voormalige verdediger. Sinds 2011 was hij coach van Virton. Moeskroen stelt Defays donderdag om 11u voor. Hij tekent tot de zomer van 2019.

Lees ook:Dit is het korte lijstje clubs die nog niet van trainer wisselden