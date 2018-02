Valentijnsontbijt met bubbels voor koppels in woonzorgcentrum Toermalien

Genk - In het feestelijke decor van Grand Kaffee van woonzorgcentrum Toermalien in Genk kregen 25 koppels een valentijnsontbijt aangeboden. Mét bubbels, warm en koud buffet, en omkaderd met passende pianomuziek van Joke Liebens. Vaste personeelsleden en vrijwilligsters staken de handen uit de mouwen om van dit valentijnsontbijt een geslaagde happening te maken.

Opvallend was ook hoe liefdevol partners met elkaar omgaan tijdens zo’n gebeuren. Er waren verschillende koppels waarvan de partners beiden in Toermalien wonen, van andere koppels was een van de partner nog thuiswonend.

Johannes Scorpion (80) woont op een appartement in Zonhoven, zijn vriendin Angeline Vanroye (87) verblijft sinds april in Toermalien. Voor hen was het de eerste keer dat ze aan het valentijnsontbijt deelnamen. “Heel geslaagd, echt de moeite waard en bijzonder lekker”, steekt Johannes meteen van wal als we even bij hen aan tafel aanschuiven. Ze vertellen allebei honderduit over de dingen des levens. “We zijn allebei in 2007 weduwnaar en weduwe geworden. We liepen elkaar het jaar daarop toevallig tegen het lijf in De Schalm in Boxbergheide, waar Angeline deelnam aan de voorbereidingen van een toneelavond. Mijn zonen Ivo en Dirk hadden me gezegd dat ik niet thuis moest blijven treuren. In De Schalm kwam ik direct aan de 'kal' met Angeline. Ze zat met twee andere dames aan een tafeltje en daar was nog een stoeltje vrij, pal naast haar. Ze was duidelijk de 'vlugste' van de drie. En vermits we het allebei nogal goed en graag uitleggen…” knipoogt Johannes, die bekend staat als een hilarische fratsenmaker met zijn hoedje en snorretje van Charlie Chaplin. Angeline knikt instemmend en met aanstekelijke lach. “Hij is nog ooit bij mij thuis komen verven,” zegt ze, “maar meer wil ik daarover niet kwijt.”

En zo werden tijdens het Valentijnsontbijt heel wat herinneringen bovengehaald over de tijd van toen. Het initiatief ging voor de achtste keer door, de eerste twee edities vonden nog in Herfstvreugde plaats. “Heel geslaagd en deugddoend, en hopen dat we er volgend jaar opnieuw mogen bij zijn”, zo klonk het hoopvol en tevreden aan de versierde tafeltjes.