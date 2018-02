Wat betekent Aswoensdag ook alweer?

Herk-de-Stad -

Het is vandaag Aswoensdag, de start van de vastentijd. Voor veel jongeren is de ‘kerkelijke’ variant een ver-van-hun-bed-show maar toch zijn er ook hedendaagse vastenperiodes zoals Tournée Minerale, Dagen zonder vlees of 30 dagen zonder klagen. Priester Wim Simons uit Herk-De-Stad geeft ons een snelcursus ‘Vasten voor jongeren’.