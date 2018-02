Belgisch lingeriemerk is het bestverkopende in Europa

Het Belgische lingeriemerk PrimaDonna, in handen van de bekende lingerieproducent Van de Velde, is volgens het Franse vakblad Intima Magazine het bestverkopend merk van Europa. Het is al de tweede keer dat ze die prijs in ontvangst mogen nemen.

PrimaDonna doet het prima in Europa, want volgens een rondvraag van Intima Magazine bij 350 zelfstandige winkels, verkoopt het Belgische merk het best. Jaarlijks houdt het magazine Intima Magazine een enquête in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland en voor de tweede keer ging het label met de meeste voorkeurstemmen lopen.

"Wij zijn enorm trots dat we deze award voor de tweede keer in ontvangst mogen nemen. Een product dat er fantastisch uitziet en tegelijk ook comfortabel zit en perfect past, het is een unieke mix voor vrouwen met een grotere cupmaat", reageert CEO Erwin van Laethem op 'Made in Oost-Vlaanderen'.

Van de Velde is naast PrimaDonna vooral ook bekend van het label Marie-Jo. Het bedrijf werd in 1919 opgericht.