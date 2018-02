Hasseltse inbreker niet kieskeurig: incontinentieluiers, vismateriaal en bromfietsen buit gemaakt

Hasselt - De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 28-jarige man uit Hasselt veroordeeld tot 40 maanden celstraf en een boete van 4.000 euro voor een rist diefstallen. Het ging om negen inbraken, drie gewone diefstallen en drie pogingen. De man zit momenteel in hechtenis.

Maar liefst elf feiten pleegde hij tussen 21 en 25 juni 2017. De man trok vooral op rooftocht in Hasselt. Uit een zorgwinkel in Zonhoven stal hij zelfs twintig stalen van incontinentieluiers voor volwassenen. Voorts bestond de buit uit vismateriaal, elektronica, werkmateriaal en drie bromfietsen.

De man ontkende een deel van de feiten, maar via dna-onderzoek op bloedsporen kon hij toch aan de misdrijven gelinkt worden. Hij was niet aan zijn proefstuk toe, want hij kreeg in het verleden al eens vijftien maanden cel, met uitstel voor de helft, voor het plegen van diefstallen.

De man had blijkbaar geen lering getrokken uit zijn strafverleden. Om de maatschappij te beschermen, vond de strafrechter een effectieve en langdurige bestraffing op zijn plaats. Aan vier burgerlijke partijen moet de man zo’n 4.644 euro schadevergoeding betalen.