Neuville en co krijgen in Rally van Zweden ouderwetse sneeuwrace voor de kiezen

Donderdagavond wordt met een superspecial in Karlstad de Rally van Zweden op gang getrapt. Het is de 2e van in totaal 13 rally’s die meetellen voor wereldkampioenschap. Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) won 3 weken geleden de Monte Carlo, de openingswedstrijd van het WK. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) eindigde, na een slipper in de openingsrit, alsnog op de 5e plaats. Beide rijders zijn samen met een handvol Scandinaviërs favoriet voor de eindzege.

De Rally van Zweden is een klassieker in het WK. Sinds 1973 en de opstart van het wereldkampioenschap prijkt deze wedstrijd al op de kalender. De Rally van Zweden is de enige winterrally van het seizoen. De voorbije weken is er in Törsby en omstreken heel wat sneeuw gevallen waardoor het dit jaar een echte ouderwetse Rally van Zweden wordt. De wagens zijn uitgerust met spijkerbanden waarmee de rijders tegen hoge snelheden driften tussen de bomen, al dan niet leunend tegen de hoge sneeuwmuren.

Sébastien Ogier won deze wedstrijd in het verleden al 3 keer en is daarmee de grote favoriet voor de eindzege. Concurrentie mag hij verwachten van onder andere Thierry Neuville. De Oostkantonner had vorig jaar een voorsprong van 43 seconden tot hij op zaterdagavond tijdens de superspecial een wiel afbrak en moest opgeven. De Est Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) en de Fin Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) eindigden in de openingswedstrijd in het zog van Ogier en willen bevestigen in Zweden. Latvala won in het verleden 3 keer de Rally van Zweden. Een eerste keer in 2008. Het was destijds de eerste WK-zege ooit voor de Fin. Citroën heeft met Mats Ostberg (Citroen DS3 WRC) een kandidaat-winnaar in de rangen. De voorbije 7 edities eindigde hij 5 keer op het podium.

Verspreid over 4 dagen worden er 19 klassementsritten gereden, goed voor 314.25 km rijden tegen de tijd. De rally start op donderdagavond met een superspecial in Karlstad. Op vrijdag worden er 7 klassementsritten gereden waarvan 6 op Noors grondgebied. Daags nadien krijgen de deelnemers 8 klassementsritten voor de wielen geschoven, waaronder twee keer de rit van Vargasen gekend om zijn jump Colin’s Crest ter nagedachtenis van de in 2007 overleden wereldkampioen Colin McRae. In 2014 sprong Thierry Neuville 44 meter ver. Het record van Colin’s Crest staat op naam van Eyvind Brynildsen. In 2016 sprong de Noor met zijn Ford Fiesta R5 maar liefst 45 meter ver. Op de slotdag worden er nog 3 klassementsritten gereden waaronder de powerstage. De rally eindigt zondagnamiddag omstreeks 13u15.

Thierry Neuville: “Race van vorig jaar bevestigen, maar dan zonder fout”

Neuville. Foto: Photo News

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) leken vorig jaar op weg naar de zege in de Rally van Zweden tot ze in een korte showetappe in de fout gingen en de strijd moesten staken. Na Sébastien Ogier en Sébastien Loeb zou Neuville pas de 3e niet-Scandinaviër op de erelijst geweest zijn. De Oostkantonner, die barst van het zelfvertrouwen, wil dit weekend beter doen dan vorig jaar.

“De Rally van Zweden is een leuke rally. Vorig jaar zijn we erin geslaagd om er een hoog tempo op na te houden. Jammer van die fout zaterdagavond. Ik heb ervan geleerd en ga proberen om dit jaar beter te doen”, liet Thierry Neuville voor aanvang optekenen.

“Dit jaar wil ik, net als vorig jaar, opnieuw meestrijden voor de eindzege, maar dan met een beter resultaat dan mijn 13e plaats van vorig jaar. De Rally van Zweden is een unieke rally. Het is de enige wedstrijd van het jaar waar we spijkerbanden gebruiken. Zweden is ook één van de snelste wedstrijden van het jaar. Zowel voor de rijders als voor de fans langs de kant van de weg is het een indrukwekkende rally. We willen de fans plezieren maar bovenal een goed resultaat behalen.”

Pieter Tsjoen: “Deze rally stond al lang op mijn bucketlist”

Abbring (l.) en Tsjoen (r.) kijken uit naar de rally. Foto: BELGAONTHESPOT

Kevin Abbring en Pieter Tsjoen (Ford Fiesta R5) leken in de Monte Carlo op weg naar een knap resultaat tot het duo zaterdagochtend van de baan ging en daarbij de radiator beschadigde. Het duo bereikte nog wel de finish van de klassementsrit, maar moest dan opgeven met een kapotte motor. In Zweden starten ze met frisse moed en een nieuwe krachtbron.

“De Rally van Zweden stond al lang op mijn bucketlist”, legde Pieter Tsjoen uit. “Ik ben blij dat ik die nu mag schrappen. De voorbije dagen hebben we getest en het parcours verkend. Ik heb niet gauw schrik in een wagen en ik heb nu toch al enkele wedstrijden als co-rijder op de teller. Maar tegen 140 km/u tussen de bomen glijden op een stel spijkerbanden zorgt toch voor de nodige kriebels in de buik. Het was ronduit indrukwekkend. Er ligt hier veel sneeuw en de sneeuwmuren zijn gigantisch. Voor mij is dit de eerste Rally van Zweden. Kevin eindigde in 2015 met een Hyundai WRC op de 11e plaats. De ontgoocheling van de Monte Carlo heeft plaats gemaakt voor motivatie in Zweden. We starten met een nieuwe motor die we afgelopen maandag uitvoerig getest hebben. Het gevoel zit goed. We mikken op een plaats in de top 10 en als het even kan de top 5 van onze klasse. Makkelijk wordt het niet met 26 R5 wagens aan de start waaronder 14 Skoda’s en nogal wat Scandinaviërs.”

Samen met Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) en Pieter Tsjoen (Ford Fiesta R5) staat er met Martijn Wydaeghe nog een 3e Belg aan de start. Wydaeghe vormt team met de Italiaanse Tamara Molinaro (Ford Fiesta R5).