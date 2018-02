Oude bekende Sunday Oliseh beschuldigt Fortuna Sittard van “illegale activiteiten” na ontslag

Slechte sportieve resultaten waren niet de oorzaak van het vertrek van Oliseh. Fortuna, een traditieclub die in 2002 voor het laatst actief was in de Eredivisie, staat 24 speeldagen op de derde plaats in de Nederlandse Eerste Divisie (tweede klasse), met 44 punten na 24 speeldagen. Promotie behoort nog steeds tot de mogelijkheden. De verhoudingen tussen de clubleiding en Oliseh waren echter al tijden moeizaam en gespannen.

“Ik bevestig: omdat ik niet wilde deelnemen aan illegale activiteiten aan Fortuna Sittard en de wet niet wilde overtreden, ben ik ontslagen door de buitenlandse eigenaars van Fortuna. Jammer voor de fans en mijn spelers, want we hebben hard gevochten voor onze goede uitgangspositie”, uit Sunday Oliseh de zware beschuldigingen.

I confirm: Due to my refusal to participate in Illegal activities at Fortuna sittard & violate the Law,i have been Suspended from my duties as Coach by the Foreign Owners of Fortuna.Unfortunate for the lovely fans, my players & our hard fought phenomenal positioning for Promotion