Vijf doden bij ongeval met Congolees presidentieel konvooi

Bij een ongeluk met een voertuig uit het presidentiële konvooi van de Congolese president Joseph Kabila zijn dinsdag vijf mensen omgekomen en elf gewond geraakt.

“Gisteravond, op de weg van Matadi ter hoogte van Kimpese, werd een voertuig van het presidentiële konvooi geraakt door een zware vrachtwagen geladen met cement”, verklaarde Yvon Ramazani, communicatieverantwoordelijke van het presidentschap. “Drie soldaten van de Republikeinse Garde kwamen om bij dit ongeluk, maar ook twee bewoners die zich op de plek bevonden”, voegde hij eraan toe. Ook raakten zeven militairen en vier burgers gewond, volgens Ramazani, die uitlegde dat de regen het ongeval veroorzaakte.

President Kabila “bleef ter plaatse tot er hulp kwam en begeleidde persoonlijk de evacuatie van de gewonden en doden door de ambulance”, voegde de man eraan toe.

De Republikeinse Garde is de eenheid die verantwoordelijk is voor de bescherming van Kabila. Hij was op de terugweg van de havenstad Matadi, waar hij sinds het weekend verbleef.