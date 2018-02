Israëlische coalitiepartij haalt uit naar premier Netanyahu

De Israëlische minister van Onderwijs Naftali Bennett heeft woensdag duidelijke kritiek geuit op eerste minister Benjamin Netanyahu, die genoemd wordt in twee corruptiezaken. Maar voorlopig is hij niet van plan om de coalitie op te blazen, zo maakte hij meteen duidelijk.

“Gedurende een lange periode geschenken aanvaarden, voor een grote geldsom, stemt niet overeen met de standaarden” van iemand die een voorbeeldfunctie vervult, zo stelde Bennett tijdens een toespraak in Tel Aviv. Naftali Bennett is de leider van de rechtse zionistische partij HaBayit HaYehudi (Het Joodse Huis), een van de belangrijkste coalitiepartijen in de regering-Netanyahu.

De partij is echter niet van plan om uit de regering te stappen, zo klinkt het wel. “We leven in een rechtsstaat en ook voor de premier geldt het vermoeden van onschuld”, stelt Bennett. Een regeringscrisis zit er voor hem dan ook niet aan te komen. “Ik heb beslist te wachten op de beslissing van de procureur-generaal”, die moet bepalen of de Israëlische premier in verdenking zal worden gesteld.

De Israëlische politie had dinsdag nog gevraagd om Netanyahu te arresteren in het kader van twee corruptiezaken. Het eerste dossier waarover de politie het heeft, gaat over het accepteren van geschenken van miljardairs in ruil voor een gunstige behandeling. Netanyahu en zijn vrouw zouden zo voor 1 miljoen sjekels (229.000 euro) aan sigaren en juwelen hebben ontvangen van een Israëlische en een Australische miljardair. Het tweede dossier draait rond onderhandelingen tussen Netanyahu en een krantenuitgever om de media te beïnvloeden. De premier noemt de beschuldigingen “absurd”.