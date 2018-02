Minstens 22 migranten omgekomen en honderd gewonden bij ongeval met vrachtwagen in Libië

Themabeeld: een immigrant wordt in een ambulance geholpen in Libië. Foto: AFP

Bij een ongeval met een vrachtwagen waarin meer dan 150 migranten zaten, zijn woensdag in het noordwesten van Libië minstens 22 mensen om het leven gekomen. Dat is bij de medische diensten in het land vernomen.

De vrachtwagen ging over de kop in de buurt van de stad Bani Walid, zowat 170 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Tripoli. Over de oorzaak van de crash bestaat nog geen duidelijkheid.

Volgens de hulpdiensten vielen er minstens 22 doden en raakte ook een honderdtal mensen gewond. “De toestand is rampzalig. Er zijn niet genoeg middelen om het grote aantal gewonden te behandelen en onderdak te bieden”, meldt het lokale ziekenhuis. Er is een oproep naar hulporganisaties gestuurd om bijstand te bieden.

De meeste slachtoffers zijn afkomstig uit Eritrea of Somalië.

Libië is een belangrijk transitland voor - voornamelijk Afrikaanse - migranten die proberen om in Europa te raken.