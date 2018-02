Een dakloze man van 70 kreeg werd dinsdag tot 24 maanden effectief celstraf veroordeeld voor twee inbraken. De man pleegde de feiten bewust, zodat hij een dak boven zijn hoofd zou hebben en medicatie krijgt voor zijn ziekte. “Daklozen hebben soms een ideaalbeeld van de gevangenis.”

Deltcho A. (70) is uiteindelijk dan toch geslaagd in zijn opzet. De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde hem tot 24 maanden cel voor twee inbraken in een vrachtwagen en een tractor. De dakloze ...