Prins Henrik van Denemarken overleden

De Deense prins Henrik, echtgenoot van koningin Margrethe II, is gestorven op 83-jarige leeftijd. Hij overleed dinsdagavond rustig in zijn slaap, zegt het Deense koninklijk paleis.

Prins Henrik leed al enige tijd aan dementie.

Vorig jaar veroorzaakte Henrik ophef in Denemarken door te stellen dat hij na zijn dood niet naast zijn vrouw in de kathedraal van Roskilde wil bijgezet worden. Daar liggen bijna alle vorsten van Denemarken sinds de middeleeuwen begraven.

Prins Henrik heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet gelukkig was met zijn titel van prins. Hij was graag koning geweest. In 2016 ging hij met pensioen en gaf ook zijn titel van prins-gemaal op. Beide echtelieden waren meer dan 50 jaar met elkaar getrouwd.

Foto: AP