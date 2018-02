Nederlander Tallon Griekspoor stunt tegen Stan Wawrinka in Rotterdam

De 21-jarige Nederlander Tallon Griekspoor heeft dinsdag voor een stunt van formaat gezorgd op het ATP-toernooi van Rotterdam (1.862.925 euro). De nummer 259 van de wereld versloeg de Zwitser Stan Wawrinka, dertiende op de wereldranglijst en voormalig nummer drie, in de eerste ronde met 4-6, 6-3 en 6-2.

De 32-jarige Wawrinka werkt na een knieoperatie aan de weg terug. De winnaar van het Australian Open 2014, Roland-Garros 2015 en het US Open 2016 maakte in januari na een maandenlange afwezigheid zijn comeback op het Australian Open, maar kwam in Melbourne niet verder dan de tweede ronde. Vorige week bereikte hij in Sofia wel de halve finales.

De eerste set wist Wawrinka, in 2015 toernooiwinnaar in Rotterdam, nog wel naar zich toe te trekken. Maar in de tweede set maakte hij veel fouten. Griekspoor profiteerde optimaal. In de beslissende set wist de Nederlander Wawrinka meteen in het eerste game te breken en daarna besliste hij de partij knap in zijn voordeel.

Griekspoor was sprakeloos na zijn zege. “Ongelooflijk. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik was in het eerste game een beetje gespannen en werd gelijk gebroken. Maar daarna serveerde ik goed. Halverwege de eerste set kreeg ik in de gaten dat Wawrinka niet in zijn beste doen was. Mijn ervaring van vorig jaar in Ahoy heeft wel geholpen. Ik ga hier even goed van genieten.”

Griekspoor maakte vorig jaar met een wildcard zijn debuut in het hoofdtoernooi. Hij verloor toen van de Luxemburger Gilles Müller (ATP-28). Ook voor deze editie kreeg hij een uitnodiging van toernooidirecteur Richard Krajicek.

In de tweede ronde treft hij de winnaar van het duel tussen zijn landgenoten Robin Haase (ATP-42) en Thiemo de Bakker (ATP-352).