IN BEELD. 555 vrolijke clowns trekken door stadscentrum Maaseik

Maaseik - Zo’n 555 clowns trokken dinsdag bij nul graden vrolijk door het stadscentrum van Maaseik voor de traditionele Kloonjestoet op Vastenavond. “Telkens weer is het een verrassend en kleurrijk spektakel”, aldus de leden van het Heilig Wammes. “Dit jaar zijn er prachtige praalwagens bij.”

“Ik doe mee met mijn oma en ouders”, zegt Arne Barthels (11). “Clown zijn zit bij ons in de familie.” Wijk Sint-Jansberg straalde in hemelsblauwe clownspakken: “We staan helemaal in het nieuw”, aldus Seppe Zoons (12). Jul Henckens (12) en Mathias Aegten (11) zijn dan weer een Siamese clown. “We doen voor de allereerste keer mee”, lacht Jul.

