IN BEELD. Waggelerre vieren uitbundig Vastenavond in ’s-Gravenvoeren

Voeren -

Het was bijzonder zonnig maar ook ‘lekker’ koud in ’s-Gravenvoeren op Vastenavond. Dus zakten meer dan duizend liefhebbers van het genre af naar het grootste Voerdorp om er een frisse ‘zonnige’ (feest) neus te halen en er carnaval te vieren samen met prins Geert, jeugdprins Jonas en de Waggelerre. Veertig praalwagens en groepen kleurden de carnavalsstoet en het aansluitend feest in de Kursaal.