Deze vrouw is de stem achter Siri van Apple: “En ik wist van niks”

Wie een telefoon heeft van het merk Apple zal het zeker kennen. De digitale persoon Siri die de antwoorden kent op al je vragen. De Vlaamse Libelia Desplenter verleent haar stem aan Siri maar wist eigenlijk van niks. “Plots belden journalisten mij op om me dat te vertellen”, klinkt het.

Ze heeft nog bij Studio Brussel gewerkt en heeft een prachtige stem en perfecte uitspraak. Haar naam is Libelia Desplenter en wanneer ze haar mond opendoet, klinkt ze erg familiair. Klopt, want ze is één van de stemmen op de Apple-toestellen en daarnaast verleent de vrouw haar stem ook aan Gps-merken. “Ik denk dat TomTom en Garmin mijn stem gebruiken”, zegt ze. En inderdaad ‘denkt’, want niemand heeft haar ooit om toestemming gevraagd.

“Twintig jaar geleden werkte ik voor Lernout & Hauspie. Ze maakten daar van mij de stem van het ‘tekst to speech-systeem’. Zo kon iemand bijvoorbeeld zijn mails laten voorlezen via de telefoon of zo. Maar toen was dat nog allemaal sciencefiction”, zegt ze. “Bijna niemand had een GSM of e-mailadres, dus voor mij was dat zelf ook heel erg abstract. En toen ging het bedrijf failliet en werd mijn stem verkocht.”