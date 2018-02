Den HaagHet gerechtshof in Den Haag vindt dat rookruimtes in cafés en restaurants in strijd zijn met de antirookregels van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. “Een belangrijke uitspraak”, vindt Luk Joossens van de Europese kankerliga (ECL). Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft evenwel geen plannen om de Belgische wet aan te passen.