Belg is voedselschandalen beu, maar volledig vegetarisch is nog niet voor morgen

hasselt 44 procent van de Belgen at vorig jaar minder vlees, vooral om gezondheidsredenen en door de schandalen over dierenmishandeling in slachthuizen. Toch is een samenleving zonder vlees nog niet voor morgen. “De vleesconsumptie zal bij elk schandaal blijven afnemen, maar niet volledig verdwijnen. Dat is een brug te ver.”