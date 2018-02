BrusselOpen Vld wil de boetes voor middenvakrijders optrekken. Eerder zei ook mobiliteitsminister François Bellot (MR) al dat hij dergelijk voorstel in overweging wil nemen. Maar verkeersdeskundigen zijn sceptisch. “Er zijn geen studies die bewijzen dat middenvakrijden files of ongevallen veroorzaakt. Het is hoogstens ergerlijk. Willen we hier dan echt een prioriteit van maken?”