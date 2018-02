De Bruyne en Kompany al met anderhalf been in kwartfinales Champions League

Kevin De Bruyne en Vincent Kompany staan met anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League. Op het veld van het Zwitserse FC Basel werd met duidelijke 0-4 cijfers gewonnen. Het openingsdoelpunt kwam er op assist van wie anders dan De Bruyne. KDB werd even voorbij het uur vervangen, Vincent Kompany maakte de match vol.

In de andere achtste finale van dinsdagavond maakte Mousa Dembélé indruk voor Tottenham Hotspur. Lees dat verslag hier.

Naast Kevin De Bruyne stond ook Vincent Kompany in de basis bij de bezoekers uit Manchester. De blauwhemden mochten wel al vroeg blij zijn dat ref Jonas Eriksson de andere kant opkeek toen Nicolas Otamendi binnen de zestien een obstructiefout beging op Basel-spits Dimitri Oberlin.

Op het kwartier deden de troepen van Guardiola echter waar hun stand hen toe verplichtte. De Bruyne met een hoekschop, Ilkay Gündogan kopte nog voor de eerste paal binnen. Vier minuten later stuurde De Bruyne Raheem Sterling het straatje in, diens voorzet belandde via een Zwitsers hoofd aan de tweede paal bij Bernardo Silva. De Portugees nam aan en trapte knap, over de grabbelende armen van doelman Vaclik in doel.

Varkentje al voor het halfuur gewassen

Nog voor de eerste helft ook maar halfweg was, was het Zwitserse varkentje al gewassen. Spits Sergio Agüero kreeg de bal met een gelukje in de voeten en haalde vanop vijfentwintig meter loeihard uit. Die arme Vaclik kon alleen maar kijken hoe het nu al 0-3 stond.

Ondanks krampachtig verweer van de thuisploeg strooide alweer Gündogan vroeg in de tweede helft nog wat zout in de wonde. De Turkse Duitser kapte naar binnen en schilderde de bal heerlijk in de verste hoek: 0-4. Welletjes, besliste trainer Pep Guardiola, en hij haalde Kevin De Bruyne even voorbij het uur al naar de kant voor David Silva. Basel probeerde in het slot nog wel wat terug te doen en kwam via Oberlin nog een paar keer dicht in de buurt, maar daar bleef het bij. In het slot liet Gündogan zelfs nog een uitgelezen kans op een hattrick liggen.

De overbodige terugwedstrijd tussen beide teams is voorzien op woensdag 7 maart.