Tottenham pakt onder impuls van ijzersterke Dembélé knappe uitgangspositie bij Juventus

Tottenham Hotspur heeft in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League 2-2 gelijkgespeeld op het veld van Juventus. Nochtans stond het team van onze landgenoten Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Mousa Dembélé na acht minuten al tegen een 2-0 achterstand aan door twee goals van Gonzalo Higuain. Met een ijzersterke Dembélé op het middenveld knokten de bezoekers zich echter weer naast Juve.

In de andere achtste finale hadden Vincent Kompany en Kevin De Bruyne geen kind aan het Zwitserse FC Basel.

Terwijl Toby Alderweireld in Londen moest blijven, startten Jan Vertonghen en Mousa Dembélé wel voor de Spurs op het veld van Juventus. Zij zagen hoe de Oude Dame als een wervelwind uit de startblokken schoot. Eén minuut en vijftien seconden gespeeld en Miralem Pjanic vond met een listige vrije trap Gonzalo Higuain. De Argentijn nam in één keer over en ramde zijn volley in de hoek, de vingertoppen van doelman Hugo Lloris konden daar niets aan verhelpen.

Na amper acht minuten stond het zowaar al 2-0. Ben Davies schopte domweg Federico Bernardeschi onderuit in de zestien. Higuain zette zich achter de bal en besloot - alweer via de vingertoppen van Lloris - in de benedenhoek. Tottenham in shock na de knappe reeks die het in eigen land had neergezet.

Foto: EPA-EFE

Kane met belangrijke aansluitingstreffer

Onder impuls van een beresterke Mousa Dembélé kwam Tottenham echter voorzichtig weer in de match. De thuisploeg bood vriendelijk het balbezit aan. Het duurde tot minuut vijfentwintig vooraleer er ook kansen kwamen. Prijsschutter Harry Kane kopte vanop enkele meters keihard in, de save van Juve-keeper Gianluigi Buffon mocht gezien worden. Net toen de Tottenham-spits nog eens leek te mogen aanleggen, ging het echter razendsnel naar de overkant. Higuain en Pjanic trokken er onder hun tweetjes tussenuit en het was de eerste die zomaar mocht aanleggen. Bij Tottenham zuchtten ze van opluchting dat de bal nipt naast zoefde.

Na vijfendertig minuten volgde de verdiende aansluitingstreffer dan toch. Tottenham won het gevecht om de bal op het middenveld, bij Juventus liepen ze even uit positie en Kane werd door de buitenspelval geloodst. De Engelsman dribbelde de uitgelopen Buffon en legde de bal in het lege doel. En het bleef maar doorgaan: Dele Alli kon zijn kopbal niet genoeg kracht meegeven, Buffon had moeite met een afstandsschot van Christian Eriksen. Toch stond het ei zo na nog 3-1 voor de rust. Douglas Costa won het sprintduel van Serge Aurier, die de Braziliaan met een onbezonnen tackle tegen de mat legde. Gelukkig toonde Higuain clementie. De Argentijn knalde de strafschop keihard tegen de deklat.

Eriksen geeft Spurs wat ze verdienen

Ook na de rust bleef het spelbeeld hetzelfde. Het was veelal Tottenham dat de forcing voerde en op de helft van Juventus stond te voetballen. Doordat de thuisploeg er amper nog uitkwam, verdween het tempo en dus ook de kansen helemaal uit de match. De Oude Dame beperkte zich tot het beperken van de voorsprong, maar kreeg twintig minuten voor tijd het deksel op de neus. Eriksen trapte een vrije trap in de hoek van Buffon. Het Italiaanse ouderdomsdeken was echter verrast, zette een stapje in de verkeerde richting en was gezien: 2-2.

Foto: Action Images via Reuters

Het Tottenham van onze landgenoot neemt zo een mooie uitgangspositie terug mee uit Turijn. De terugwedstrijd is op woensdag 7 maart.