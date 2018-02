‘Tabula Rasa’ steekt plas over naar Groot-Brittannië

De fictiereeks Tabula Rasa van en met Veerle Baetens is verkocht aan de Britten. De reeks zal er binnenkort te zien zijn op Channel 4, een van de grote commerciële zenders.

Na de première op Channel 4 zal de volledige reeks te bekijken zijn via het Video on Demand-platform ‘Walter Presents’. In het verleden waren daar ook al de tv-reeksen Clan, Professor T, Code 37 en 13 Geboden (bij ons nog steeds niet uitgezonden op VTM) te zien. De release staat voorlopig gepland in juni 2018. Tabula Rasa zal ook in Duitsland worden uitgezonden. Zender ZDF financierde mee de reeks.