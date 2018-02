Vals slachtoffer van aanslagen Parijs gearresteerd

In Frankrijk is dinsdag een 48-jarige vrouw gearresteerd die zich valselijk had voorgedaan als slachtoffer van de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. Dat heeft een gerechtelijke bron gemeld. Ze ontving in totaal 25.000 euro aan schadevergoedingen.

De vrouw, die in het verleden al drie keer veroordeeld werd voor feiten van oplichting, was sinds een jaar aan de slag bij de slachtofferorganisatie Life for Paris.

In totaal kreeg ze 25.000 euro schadevergoeding van het Garantiefonds voor slachtoffers van terrorisme en andere misdaden, aldus het parket van Créteil, in het oosten van Parijs. Volgens het fonds komt die som overeen met een “voorschot op het totale bedrag” van de schadevergoeding. De vrouw had valse documenten opgesteld waarmee ze dezelfde voordelen kon krijgen als de echte slachtoffers van de aanslagen.

Het was Life for Paris die alarm heeft geslagen over de vrouw. De vereniging beschuldigt het parket ervan zijn werk niet goed te hebben gedaan.

Bataclan

De vrouw gaf de feiten toe, en zal woensdag al voor de rechter verschijnen, aldus het parket van Créteil. Na de aanslagen werden al 11 personen veroordeeld voor pogingen tot fraude met schadevergoedingen, en 2 mensen voor fraude. Zo werd een man die zich had voorgedaan als slachtoffer van de aanslag in Bataclan veroordeeld tot 6 maanden cel.

Bij de aanslagen in Parijs van 13 november 2015 kwamen 130 mensen om het leven en raakten honderden anderen gewond.