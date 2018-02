Dirk Roofthooft: "Waarom ik geen les geef? Omdat ik anderen niet kan uitleggen hoe het moet"

Hasselt -

Honderd procent in het leven staan, niet genoeg kunnen krijgen van wat aangenaam is, maar toch voortdurend leven met het besef dat alles eindig is. Het typeert acteur Dirk Roofthooft (58), die deze nieuwe interviewreeks opent. “Al op mijn zestiende geraakte ik mijn naïviteit kwijt”, zegt hij. “Toen al was ik doordrongen van het feit dat we allemaal doodgaan. Maar er is geen sprake van tristesse, want ik probeer het leven van de mooie kant te bekijken.”