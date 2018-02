Politie verwijdert carnavalist uit Truiense stoet: "Alsof ik terrorist was"

Sint-Truiden -

Carnaval is niet altijd peis en vree, zo bleek afgelopen maandag in Sint-Truiden. Tijdens de jaarlijkse Verloren Maandagstoet heeft de politie een carnavalist uit de stoet verwijderd, omdat die zich provocerend voor de prinsenwagen had opgesteld. De vete, die al wekenlang aansleept, draait rond carnavalist Kato Dujardin die verkleed als barones in de stoet liep, wat in strijd is met het reglement. “Enkel de stadsprins- en prinses mogen zich in Sint-Truiden als hoogheid verkleden”, zegt Jo Sneyers, Opper van de Orde van de Commeduur. “Reglement is reglement.”