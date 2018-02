“Belgische Oxfam-topman ook betrokken bij seksfeesten bij andere hulpverlenersorganisatie”

De Belgische oud-topmedewerker van Oxfam die centraal staat in het schandaal rond seksfeestjes tijdens lokale projecten, moest eerder bij een andere hulporganisatie vertrekken voor dezelfde feiten. Hij kon vervolgens zonder problemen aan de slag bij Oxfam.

Vorige week raakte bekend dat hulpverleners van Oxfam in 2010 seksfeestjes hielden met prostituees in Haïti. De organisatie was daar voor een humanitaire missie naar aanleiding van de verwoestende aardbeving, waarbij bijna 300.000 doden vielen. In 2011 startte Oxfam een intern onderzoek naar de zaak, waarna zeven medewerkers opstapten of moesten vertrekken. Eén van hen was de Belg Roland van Hauwermeiren, destijds Oxfam-directeur in Haïti.

Het bleek niet de eerste keer dat dergelijke incidenten plaatsvonden toen de Belg aan het roer van een lokale Oxfam-tak stond. Ook in Tsjaad betaalden medewerkers van de organisatie prostituees voor seksfeestjes. Dat gebeurde in 2006, toen Van Hauwermeiren daar de Oxfam-operaties leidde.

Liberia

Maar ook bij een andere hulpverlenersorganisatie was de man al betrokken bij gelijkaardige situaties, blijkt nu. Van Hauwermeiren zou in 2004, toen hij voor de Britse organisatie Merlin op hulpmissie in Liberia was, jonge vrouwen naar zijn appartement hebben laten komen en hen hebben betaald voor seks. Dat meldt IRIN News, een nieuwsagentschap dat gespecialiseerd is in de humanitaire sector.

Amira Malik Miller, een voormalig collega, beklaagde zich over de situatie, waarna een onderzoek werd ingesteld. Van Hauwermeiren moest daarop vertrekken. Nog geen twee jaar later kon de Belg echter gewoon beginnen voor Oxfam in Tsjaad en later in Haïti. Toen Miller hoorde over de seksfeestjes in die landen, kon ze niet geloven dat Van Hauwermeiren werkzaam was bij de organisatie. “O mijn God, hij doet dit al veertien jaar lang”, klinkt het. “Hij gaat gewoon van plek naar plek, van Liberia tot Tsjaad, tot Haïti en Bangladesh. Iemand had er grondig naar moeten kijken.”

Schaamteloos

Volgens één van de personen die betrokken was bij het onderzoek betaalde Van Hauwermeiren en drie anderen van het managementteam (“vier mannen van middelbare leeftijd”) voor seks met jonge vrouwen in Liberia. Hoewel het volgens hem onmogelijk was te zeggen of de dames wel volwassen waren. Een derde bron die werkzaam was bij Merlin noemt het gedrag van het managementteam “schaamteloos”: “Ze deden alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Hun gedrag daar was waanzinnig.”

Van Hauwermeiren ontkende in alle toonaarden, maar ging akkoord met een onmiddellijk ontslag.

Drie meldingen op een dag

Oxfam kwam dinsdag verder onder vuur te liggen in Groot-Brittannië. Helen Evans, voormalig hoofd Veiligheid van de organisatie, liet in een interview met Channel 4 weten dat ze ooit maar liefst drie aantijgingen van seksueel misbruik binnenkreeg op één dag. “Een vrouw moest seks hebben met een medewerker als ze hulp wilde ontvangen, een vrouwelijke medewerkster werd gedwongen tot seks met een collega tijdens een humanitaire missie en een medewerker bleek veroordeeld voor seksueel misbruik, maar had dat niet verteld”, vertelde ze volgens het Algemeen Dagblad.

De vrouw smeekte naar eigen zeggen de leiding om de misstanden aan te pakken.

Corruptie

Daarnaast moet Oxfam nog een (indirecte) deuk in het imago verwerken. In Guatemala zijn drie voormalig toppolitici opgepakt in het kader van een corruptieonderzoek. Eén van hen is Juan Alberto Fuentes. Hij zou als minister van Financiën in de regering van Alvaro Colom (2008-2012) betrokken zijn geweest bij een corruptieschandaal rond facturen van bussen voor het openbaarvervoernet van de hoofdstad Guatemala-stad. Sinds 2015 is Fuentes voorzitter van Oxfam Internationaal. De arrestatie heeft dus niet te maken met de recente onthullingen over Oxfam-medewerkers.