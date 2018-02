Is het een vliegtuig, is het een vogel? Neen, het is… een vliegend bad

Je fiets nemen om even naar de bakker te rijden is passé volgens de broers Mickenbecker. De Duitsers hebben gewerkt aan een uitvinding waarin ze zich in een vliegend bad, ja je leest het goed, verplaatsen.

Klanten van de bakkerij keken nogal raar op toen Philipp Mickenbecker het vliegend bad voor de deur passeerde. “De blik op hun gezicht, fantastisch!”, klonk het. “Zeker omdat niet iedereen geloofde in ons project.”

En dat kan zijn broer beamen. “Toen we ons vliegend bad toonden aan mensen, lachten ze eens goed”, zegt Johannes Mickenbecker. “Niemand geloofde dat het daadwerkelijk de lucht in zou kunnen. En als ze dat al geloofden, dan wisten ze zeker dat het op een bepaald moment zou kapot gaan. Maar toen mijn broer en ik het bad in gang zetten en effectief vlogen, klonken ze helemaal anders. Iedereen stond met zijn mond vol tanden te kijken. Geweldig!”

Het bad heeft een batterij om zo’n half uur te vliegen. Of het ooit op de markt komt is niet geweten.