Het inmiddels al jaren oude arrestatiebevel tegen Julian Assange blijft behouden. Dat heeft dinsdag de rechtbank in Westminster beslist. De advocaten van de stichter van Wikileaks hadden opheffing van dat arrestatiebevel gevraagd omdat dat “niet in het openbaar belang” is.

Assange verblijft al bijna zes jaar in de ambassade van Ecuador in Londen, waar hij naartoe vluchtte terwijl hij op borgtocht was vrijgelaten. Precies dat wordt hem door het Britse gerecht nog verweten. Zweden heeft de oorspronkelijke klacht, die van seksueel misbruik, vorig jaar laten vallen.

De hardnekkigheid waarmee Assange gerechtelijk wordt vervolgd, wijst er volgens sommige analisten op dat de kwestie niet zozeer juridisch, maar politiek is. Het is maar de vraag of het ook in het “openbaar belang” is dat op al die jaren tijd tientallen miljoenen pond zijn besteed aan de bewaking van de ambassade. Het vonnis betekent dus dat Assange in het ambassadegebouw moet blijven. De man heeft sinds kort overigens behalve een Australisch ook een Ecuadoraans paspoort.

Die hardnekkigheid bleek ook uit het vonnis dat rechter Emma Arbuthnot uitsprak. Zij koos voor de karaktermoord door te stellen dat Assange “denkt dat hij boven de wet staat” en dat hij “enkel gerechtigheid wil als het in zijn eigen voordeel is”. Ironisch genoeg stoorde Arbuthnot zich ook aan het feit dat Assange niet in de rechtszaal was opgedaagd. De rechter vond voorts, in een weerlegging van de disproportionaliteit tussen klacht en vervolging, dat Assange al die jaren “zichzelf heeft opgesloten”.

In een reactie liet de Wikileaks-stichter weten dat rechter Arbuthnot “enkel de belangen van de Britse staat verdedigt”. Met haar vonnis ging de rechter ook in tegen de VN-beslissing van 2016. Toen stelden juridische experts van de Verenigde Naties dat Assange in Londen “arbitrair vastgehouden” wordt, omdat hij al jarenlang zijn toevlucht moet zoeken in een ambassade. Verantwoordelijk zijn de juridische acties van Zweden en Groot-Brittannië, stelde een onafhankelijke Werkgroep Willekeurige Detentie (WGAD) toen.