Regering hervat repatriëringen naar Soedan: eerste Soedanees vanochtend uitgewezen

De repatriëringen naar Soedan zijn vanochtend officieel hervat. Er is dinsdagochtend opnieuw een Soedanees uit België gerepatrieerd naar Soedan. Dat heeft de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bevestigd. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liet eerder al weten dat de regering de uitwijzingen zou hervatten.

Er was dinsdag nog een tweede gedwongen terugkeer gepland, maar die tweede persoon heeft zich verzet tegen zijn uitwijzing. Het gaat om de eerste repatriëring sinds de publicatie van het veelbesproken Soedan-rapport vorige week vrijdag.

“Deze ochtend stond een terugkeer van twee Soedanese mannen gepland”, vertelt Geert De Vylder van Dienst Vreemdelingenzaken aan VTM NIEUWS. “Het gaat om twee mannen die geen asiel hadden aangevraagd. Ze zaten vast in een gesloten centrum in afwachting van hun terugkeer. Een van hen is effectief vertrokken met de vlucht van 11.15 uur naar Khartoum - zonder politiebegeleiding. De andere man weigerde en werd nog niet uitgewezen.”