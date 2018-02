Zo ziet de derde collectie van Heidi Klum voor Lidl eruit

Het Duitse model Heidi Klum is binnenkort al aan haar derde lijn voor warenhuisketen Lidl toe. De lentecollectie kreeg de naam LETSDENIM wordt er een met veel jeans en ligt vanaf maandag 5 maart in de rekken.

De derde ‘Esmara by Heidi Klum’-collectie staat in het teken van jeans. Van een skinny met scheuren en roze verfspatten tot een jeansjurkje, blouse en bomber: het doel van de blondine is dat mensen de stuks naar hartenlust gaan combineren. Casual of iets chiquer? Heidi heeft aan alles gedacht en ontwierp met het modebeeld van Los Angeles, haar favoriete stad, in het achterhoofd.

Naast denim vind je in de collectie een transparante regenjas, T-shirts met streepjespatroon, kleurrijke truien - al dan niet met een quote. Voor het eerst dacht het model ook aan kinderen, wat resulteerde in verschillende matching outfits voor kleine meisjes. De collectie is online verkrijgbaar vanaf zaterdag 24 februari, vanaf maandag ligt ze in de winkelrekken van alle filialen. Prijzen zullen schommelen tussen de 4,99 en 64,99 euro.