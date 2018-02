Overslapen na nachtje Netflix, jas verloren en live gevloekt op tv: en toch pakte 17-jarige olympische titel

De 17-jarige Redmond Gerard bezorgde de VS afgelopen zondag een eerste gouden medaille in PyeongChang. Hij won de slopestyle snowboarden en schreef daardoor geschiedenis. Hij was de jongste Amerikaan die goud won op de Olympische Winterspelen. Hij was ook de eerste medaillewinnaar ooit op de Olympische Winterspelen die geboren is in 2000. Maar nog opvallender was dat de tiener zich versliep en zijn jas niet vond de ochtend van de finale.

Gerard won de slopestyle snowboarden bij de mannen, de discipline waar onze Seppe Smits tiende eindigde. Straffe prestatie van de 17-jarige jongen. En dat op een dag waar alles fout liep voor hem. De avond voor de finale keek Gerard samen met zijn team- en kamergenoot naar Brooklyn Nine-Nine op Netflix. Blijkbaar wisten de twee van geen ophouden want de ochtend erop versliep Gerard zich. Hij moest normaal gezien om zes uur opstaan, maar Gerard werd niet wakker van zijn wekker. Zijn ploegmaat Mack wekte Gerard uiteindelijk om twintig na zes. De jonge Amerikaan kon daarna door de stress zijn jas nergens vinden en leende dan maar die van Mack.

De tiener won enkele uren later met een score van 87.16 de slopestyle. Maar ook daar liep het eerst mis. Hij faalde tijdens de eerste twee runs, maar maakte dat ruimschoots goed in zijn laatste run. Gerard was zelf verbaasd over zijn winst. zei voor de camera de woorden ‘Holy sh*t!’. Het Amerikaanse nationale televisienetwerk NBC zond later die woorden uit.

Foto: Photo News

Maar het 17-jarige talent heeft de fratsen van geen vreemden. Op de ochtend van de finale kreeg Gerard een Snapchat waarin zijn familieleden zich voorbereiden op zijn wedstrijd door bier te drinken. Gerard was toen zelf op weg naar het Phoenix Snow Park.

Na Gerards overwinning doken nog beelden op van Gerards fans. Ze gooien bier in de lucht. Onder die fans onder meer mensen uit zijn entourage en zijn vader die kannen met bier vasthield. Een van de familieleden houdt ook de tekst ‘We’re here to get Gerarded’ vast.

“De hele familie sprong drie uur non-stop in het rond na Gerards overwinning. Ik ben mijn stem verloren door zo hard te feesten”, zei Gerards vader aan DailyMail.com na de overwinning van zijn zoon. Volgens zijn moeder blijft Gerard professioneel en bereidt hij zich voor op zijn volgende wedstrijd. “Red is een atleet! Hij heeft geen bier gedronken na zijn overwinning”, zegt ze.

Gerard zei nog dat hij niet beseft hoe groot de Olympische Spelen zijn. De tiener plant nu een rustpauze in om snowboardfilms te maken.