Dit is de reden voor de breuk tussen Pommeline en Merijn: “Ik ben verliefd op hem”

Eindelijk weten we met zekerheid waarom Pommeline en Merijn, die vorig jaar op ‘Temptation Island’ een koppel werden, uit elkaar zijn. De reden is Fabrizio. In het nieuwe seizoen van het Vijf-programma valt hij op als huilende verleider, maar in het dagelijkse leven is hij de baas van Pommeline. “En ik ben verliefd op hem”, geeft de blondine toe in de vlog van de Nederlandse Diana Gabriels.

Tijdens de vorige editie van ‘Temptation Island’ slaagde verleidster Pommeline erin om Merijn af te snoepen van zijn toenmalige vriendin Lisa. Vorige week liet het duo echter via Instagram weten dat ze een einde maakten aan hun relatie. “Er zijn dingen gebeurd,” klonk het. Maar meer kwamen de duizenden volgers van het duo niet te weten.

Vlog

Een antwoord leek er te komen dankzij de Nederlandse Diana Gabriels, die vlogs maakt op YouTube. In een video interviewde de plastische chirurge Pommeline en slaagde ze erin de echte reden van de breuk te ontfutselen. De voormalige verleidster zou verliefd zijn op iemand anders.

De vlog van Gabriels, genaamd ‘In Bad met Pommeline’, verdween echter even snel als hij verscheen én werd meteen vervangen door een aangepaste versie. De nieuwe vlog was een heel stuk korter. “Er is een stukje uitgehaald,” zei een fan in een reactie. “Het stuk waarin ze vertelt over wat er is gebeurd met Merijn.” Ook andere kijkers was het opgevallen. “De titel was eerst anders … iets over dat Pommeline vertelt dat ze verliefd is op een ander.”

Fabrizio

Die ander blijkt nu Fabrizio te zijn. Dat blijkt uit de nieuwe versie van de vlog, die nu wel volledig op YouTube staat. Daarin kijkt Diane met Pommeline naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Temptation Island en krijgt de blondine het erg moeilijk wanneer haar baas in beeld komt. “Ik vind het heel moeilijk om te kijken”, zegt Pommeline.

“Ik ben verliefd op hem, maar hou nog steeds van Merijn. Ik vind het wat raar, daarom zeg ik zo weinig over hem.” Pommeline vertelt haar meteen ook dat het Merijn was die het uitgemaakt heeft.

Bekijk het fragment hieronder, vanaf minuut 12:24.