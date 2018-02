Vervanging F-16’s: "Te mooi om waar te zijn? Geloof het toch maar"

Woensdag moeten de landen die de F-16 willen vervangen hun beste bod indienen. In de laatste rechte lijn worden alle zeilen bijgezet. Volgens Dassault is de Rafale eenvoudigweg "het beste vliegtuig ter wereld".

Frankrijk zal morgen geen ‘bafo’ (Best and final offer) indienen voor de vervanging van de Belgische F-16’s. Dat heeft Eric Trappier, de topman van Rafale-bouwer Dassault, dinsdag gezegd op een persbijeenkomst in Brussel. "Als vriend en als buur hebben wij een veel breder aanbod voor België, dat niet past binnen de beperkingen van de competitie die nu loopt", aldus Trappier. De Fransen willen samen met België bouwen aan het gevechtsvliegtuig van de toekomst, binnen een Europese defensie.

Rafale

En in tussentijd is er de Rafale. Het aanbod hangt samen met de aankoop van 34 toestellen. "Het is altijd geven en nemen. De Rafale is trouwens het beste vliegtuig ter wereld, zeker voor een klein land als... Frankrijk. Ons budget is niet oneindig, en dit kleine vliegtuig kan alles en is, zoals ze dat in het Engels zeggen, combat proven", klonk het overtuigd.

Hij zette nog eens in de verf dat Frankrijk en Dassault voor 20 miljard compensaties en contracten in het vooruitzicht stellen. De vrees binnen Defensie dat het eerder om chantage met bestaande contracten dan om een vriendelijk aanbod van nieuwe mogelijkheden gaat, wuift hij weg. "Het gaat niet om chantage maar om opportunisme. En als er opportuniteiten zijn, dan kan er business volgen. Aan wie denkt dat dit aanbod te mooi is om waar te zijn (dat was de reactie van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), nvdr.), zeg ik: geloof het toch maar. We vragen geen blind vertrouwen, wij zullen garanties bieden."

Maar wat als België uiteindelijk toch de Rafale links laat liggen? Heeft dat dan gevolgen? "Dat zullen we dan zien. Dan kiest men een ander pad. C’est la vie."