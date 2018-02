Van lavendel tot witter dan wit: met deze streetstyle trends uit New York wacht je in stijl op de lente

In New York stelden topontwerpers de voorbije dagen hun mode voor komend najaar voor. Fashionista’s van overal ter wereld zakten af naar de modestad en toonden traditiegetrouw hun eigen hipste looks voor komende lente. Daarbij hielden ze rekening met voorspelde trends en creëerden ze er nieuwe. En die zijn allemaal even draagbaar in afwachting van het zonnetje. Een overzicht.

Witter dan wit

Wit krijgt momenteel een hoofdrol in New York. Gebruik de kleur niet als accent, maar kleed je er van top tot teen in. Te gedurfd? Met zwarte boots en bril creëer je een stijlvolle balans. Geef het een futuristisch tintje met een fijn zonnebrilletje om over te kijken.

Stoere boots

Een op en top vrouwelijke outfit - denk pastelkleurige stuks waaronder maxi-jurken en lange mantels - van stoerheid voorzien? Werk af met zware bottines. Kan uiteraard ook als finishing touch bij een look in combat-stijl.

Kousen in sandalen

Dat het nog koud kan zijn in aanloop naar de lente. Veel topontwerpers herintroduceren mooie kousjes in sandalen, fashionista’s experimenteren erop los. Extra punten voor sokken die passen binnen de logohype.

Chunky sneakers

Meer een sneakertype? Opvallende modellen zijn het he-le-maal. Maak je geen zorgen over een clash aan stijlen, robuuste sneakers maken de look net interessant en vooral heel comfortabel.

Donsjassen

Jassen vol dons: de voorbije maanden domineerden ze de winkelrekken en je kan ze nog steeds aan. Hoe meer puff-effect, hoe beter. Maar draag de creaties bij voorkeur niet over je schouders. Rits half dicht en laat de jas nonchalant afzakken…

Zilver aan je voeten

Sandalen, enkellaarsjes of langere modellen: ze kunnen allemaal. Als het maar blinkt. De kleur staat trouwens ook beeldig bij het hippe lavendel en een compact wit tasje.

De tijdloze rolkraag

Rolkraagjes blijven nog even prominent in het modelandschap. Een standaard truitje onder een vest kan perfect, maar ook experimenten met een gigantische versie zijn modieus verantwoord. Die laatste zijn bijzonder multifunctioneel en kan je gebruiken als sjaal.

Een rood accent

Rood is de kleur om een sobere outfit naar een interessanter niveau te tillen. Als je helemaal on trend wil zijn, combineer het dan met dé tint van de lente: lavendel. Fotogenieke look gegarandeerd.

Een sjaal als statement

Op zoek naar een designeritem? Dan is een sjaal een goede keuze. De accessoires zijn meestal niet de duurste uit de collectie en geven je outfit meteen een hoge fashion factor mee. Ga voor een felgekleurd exemplaar voor sportieve cool.

Allemaal ruitjes

Of je nu voor een geruite blazer kiest, al dan niet in combinatie met een broek of stuks met een verschillende ruitjespatroon: je kan helemaal niets verkeerd doen.

Vinyl

De Belgische blogster Sofie Valkiers (eerste foto) toont dat vinyl jassen nog een seizoen meegaan. Ook haar collega-fashionista’s zijn het er duidelijk mee eens. Liever een broek in het materiaal? Die zijn ook nog steeds hip én houden je benen ongelofelijk warm (het zweet moet je erbij nemen) in barre weersomstandigheden.

Witte laarsjes

Vorig jaar waren witte laarsjes met sixties allures al hip, vandaag mogen ze in alle vormen. Met een afgeronde of puntige top, lang of kort: ze staan een powersuit kracht bij, maar zijn evenzeer een fris accent bij een rokje. Mooi als stijlbreuk of in combinatie met andere witte stuks.

Gescheurde jeans met panty’s

Als kousen in sandalen mogen, dan is er ook niets mis met panty’s onder een gescheurde jeans. Je knieschijven zullen je dankbaar zijn in deze tijd van het jaar.