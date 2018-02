Team achter Tomorrowland opent restaurant in Antwerpen

In de bekende Kloosterstraat in Antwerpen opent in het najaar een gloednieuw restaurant, Mesa. Er wordt vooral gefocust op streetfood-gerechtjes uit alle windhoeken en opvallend, het is het team achter Tomorrowland dat de zaak opstart.

Mesa wordt een streetfood-bar, met een beperkt aantal tafels. “Het idee is ontstaan vanuit het team achter Tomorrowland en hun onbegrensde passie voor reizen, lekker eten en het verbinden van jonge mensen”, klinkt het.

De gerechten, zoals Mexicaanse taco's en mosseltjes van bij ons en kip op Japanse wijze, zijn geïnspireerd op de ‘Tastes of the World’-keuken van Tomorrowland. "Typische en heerlijke smaken vanuit alle hoeken van de wereld, gebracht als één geheel. De gerechten zullen worden bereid met pure ingrediënten, rechtstreeks van bij de teler."

"De cocktailkaart volgt dezelfde weg en brengt de allerlekkerste cocktails van over de hele wereld samen: heerlijke pisco sour uit Peru, de typische Mexicaanse margarita of een authentieke Braziliaanse caipirinha.”

Het restaurant opent eind september de deuren. Er wordt nog gezocht naar onder meer een chef-kok en een hospitality manager. Meer informatie vindt u hier.