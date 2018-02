Drie hartverwarmende snacks om je lief mee te verrassen op valentijn

Verras je vriend of vriendin met valentijn eens met een zelfgemaakte snack, want het hoeft niet altijd een bos bloemen te zijn. Probeer het eens met roosjes van appels in de plaats, brownies in hartjesvorm of schiet raak met chocoladen hartjes. Want de liefde gaat door de maag, toch?

Valentijnsbrownies (via Popsugar)

Ingrediënten

240 g ongezouten boter

230 g pure chocolade

160 g bloem

1 tl bakpoeder

1,5 el cacaopoeder

3/4 tl zout

400 g kristalsuiker

4 grote eieren op kamertemperatuur

2 tl vanille extract

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Vet een bakvorm in en bedek dit met bakpapier. Zorg dat over iedere rand ongeveer 2 centimeter bakpapier valt. Smelt de chocolade in een pan met de boter. Roer goed door zodat het mengsel niet aanbrandt.

Meng bloem, bakpoeder, cacaopoeder en zout in een kleine mengkom. Meng suiker, eieren en vanille in een grote kom en giet het chocolademengsel erbij, klop tot het een gladde massa is. Doe het beslag in de bakvorm en bak de brownie ongeveer 40 tot 45 minuten tot de bovenkant glanst.

Prik met een satéprikker in het beslag om te testen of dit goed is. Als deze er schoon uitkomt is de brownie klaar. Laat de brownie helemaal afkoelen voordat je met de koekjesvorm de hartjes uit de brownie haalt. Versier naar keuze.

Hartjes van witte chocolade (via Genius Kitchen)

Ingrediënten:

witte chocolade (hoeveelheid naar keuze)

rode kleurstof

2 el Crisco shortening (als je dat niet vindt, vervang dan door roomboter of kokosvet)

Werkwijze:

Smelt de chocolade en de Crisco of boter au bain marie of in de microgolfoven. Giet uit over een bakplaat met daarop bakpapier. Doe enkele druppeltjes rode vloeistof op de chocolade en ga er met een vork doorheen om de rode slierten te creëren. Eenmaal de chocolade begint te stollen, neem dan een tandenstoker om er hartvormpjes uit te snijden. Geen probleem als het er wat slordig uitziet, de restjes kun je er later af doen. Eenmaal droog, breek de hartjes er dan uit.

Roosjes van appel (via Allerhande)

Ingrediënten (voor tien stuks):

2 zoete appels

2 el citroensap

1 rol vers bladerdeeg

125 g amandelspijs

2 tl kaneel

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 190 °C. Halveer de appels en snijd de helften, met klokhuis, in plakjes van 1 mm dik. Doe in een kom, meng er voorzichtig het citroensap door en schenk er 1 liter kokend water over. Laat 3 min. staan en giet af in een zeef.

Snijd het bladerdeeg in 10 repen van 24 x 4 cm. Snijd de amandelspijs in de breedte in zo dun mogelijke plakjes (liefst 1 mm dik).

Neem een reep bladerdeeg, rek een beetje uit in de lengte. Leg over de lengte op de bovenste helft een rij amandelspijs. Bestrooi met de kaneel.

Leg een rij appelplakjes op de amandelspijs. Zorg dat de plakjes met de ronde schilkant boven het deeg uitsteken en elkaar steeds overlappen. Vouw nu de onderste helft van de reep deeg naar boven over de appelplakjes heen.

Rol de reep deeg met appel en spijs op tot een roos en zet op een stuk bakpapier van 10 x 10 cm. Doe de appelroos met bakpapier in de muffinvorm. De roos hoeft niet te passen: als hij losjes op de opening staat, is het ook goed. Maak zo nog 9 rozen.

Bak de appelrozen iets onder het midden van de oven in ca. 35 min. gaar. Dek na 15 min. af met aluminiumfolie. Laat iets afkoelen voor serveren.