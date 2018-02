Vandaag al autopsie op twee lichamen van gecrasht vliegtuig: “Ook elk onderdeel van toestel wordt minutieus onderzocht”

Hasselt - Er zal dinsdag nog een autopsie uitgevoerd worden op de twee lichamen van de inzittenden van het sportvliegtuigje, dat maandagmiddag crashte in Stokrooie bij Hasselt. Een 69-jarige man uit Namen, eigenaar van het toestel en een 61-jarige man uit Moeskroen lieten daarbij het leven.

Dinsdagochtend werd het wrak geborgen en overgebracht naar Brasschaat, waar technici van de luchtvaartinspectie een uitgebreid onderzoek zullen uitvoeren. Ook de gegevens van de zwarte doos van het vliegtuigje worden nagegaan.

“Er zal bekeken worden welke radiocommunicatie er nog was vlak voor het neerstorten. Elk onderdeel van het toestel zal minutieus worden onderzocht, of er sprake is van een technisch mankement, “ zegt de Limburgse persmagistraat Jeroen Swijsen. Het zal nog enige tijd duren voor alle onderzoeksresultaten bekend zijn. Het parket van Limburg liet maandag al verstaan dat men ervan uitgaat dat het om een ongeval gaat.

Het vliegtuig, een Beechcraft F33A Bonanza, was opgestegen in het West-Vlaamse Wevelgem. Bestemming was het vliegveld van Zwartberg (Genk), waar onderhoudswerken gepland waren bij ASP Avionics, een bedrijf in luchtvaartelektronica. Rond 13.20 uur ging het mis boven het grondgebied van Stokrooie, op de grens met Bolderberg (Heusden-Zolder).

Lees ook. Slachtoffers vliegtuigcrash waren ervaren piloten: “Onze wijk is aan een nog grotere ramp ontsnapt”