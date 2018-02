Bijna de helft van de Belgen eet minder vlees

In ons land is de vleesconsumptie het voorbije jaar fors gedaald. Bijna de helft (44 procent) van de Belgen eet minder vlees dan vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA) en onderzoeksbureau iVOX.

Uit een nieuw onderzoek onder duizend belgen van 18 jaar en ouder blijkt dat Belgen minder vlees op hun bord leggen. Deze trend is vooral merkbaar in grote steden, met Brussel als koploper. In onze hoofdstad omschrijft nog maar 74 procent van de inwoners zich als alleseter. Maar ook in Antwerpen en Gent kiest met steeds vaker voor plantaardige voeding.

Nog meer cijfers: 44 procent van de Belgen consumeert minder vlees in vergelijking met vorig jaar. Zo’n 7 procent van de Belgen eet nooit vlees, 9 procent omschrijft zichzelf als een flexetariër en eet drie keer per week vegetarisch. Samengeteld betekent dit dat 16 procent van onze landgenoten meestal voor veggie kiest. In Vlaanderen is plantaardig eten nog een tikkeltje populairder dan in Wallonië. Zo’n 1 procent is veganist, 3 procent vegetariër en 8 procent flexitariër. Wat welk opvalt is dat het aantal vegetariërs en veganisten over de taalgrens snel toeneemt. Momenteel is 1 procent er veganist, 9 procent flexetariër. Ter illustratie: in 2016 was dan nog 0 en 5 procent.

Jonge Belgen

Wat nog blijkt uit het onderzoek is dat vooral jonge mensen - jonger dan 34 - vlees links laten liggen. In deze leeftijdscategorie eet 7 procent veggie tegenover 3,5 procent van de mensen tussen 35 en 54 jaar en 2 procent van de 55-plussers. De cijfers zijn veelbelovend naar de toekomst toe omdat 43 procent van de Belgen laat weten ook zijn eetgewoonten aan te passen als een gezinslid voor een vegetarische of veganistische levensstijl kiest. Meer nog: ruim 63 procent van de Belgen denkt dat er in de toekomst steeds meer mensen zullen zijn die vegetarisch eten. Zo’n 40 procent van hen is daadwerkelijk van plan om binnenkort zelf minder vlees en vis te eten. De motivaties variëren van persoon tot persoon maar dierenwelzijn blijkt de belangrijkste reden om vlees te schrappen van het menu. Daarna maakt men de beslissing in het belang van het milieu en de eigen gezondheid.

Nieuwe campagne

Deze cijfers komen net voor EVA op 14 februari de nieuwe campagne ‘Try Vegan’ lanceert. Dit alternatief voor ‘Dagen Zonder Vlees’, dat al tot een daling van de vleesconsumptie leidde, wil mensen aanmoedigen om meer voor plantaardig voedsel te kiezen. De campagne omvat onder meer een gratis coachingsprogramma voor iedereen die zijn maaltijden wil verplantaardigen. Bijna 5.000 mensen schreven zich in voor het project, waaronder ook enkele BV’s: An Lemmens, Clara Cleymans en Wannes Cappelle. “Plant-aardig is eigenlijk de verkeerde benaming: het is aardig voor de dieren, aardig voor de planeet en aardig voor de mens”, zegt de zanger.