Bart Swings is tevreden met zesde plaats, Kjeld Nuis zorgt voor nieuwe Nederlandse triomf op 1.500 meter

De Nederlander Kjeld Nuis heeft de 1.500m snelschaatsen bij de mannen gewonnen op de Winterspelen van Pyeonchang. Bart Swings werd uiteindelijk zesde na een persoonlijke besttijd, Mattias Vosté finishte als 23e. Alweer een knappe prestatie van Swings, die ook zesde werd op de 5.000 meter.

Bart Swings mag meer dan tevreden terugblikken op zijn 1.500 meter. Onze landgenoot nam het in race 10 op tegen de Amerikaan Shani Davis en werd uiteindelijk zesde. De Leuvenaar doet zo vier plaatsen beter dan zijn tiende plaats in Sotsji. Met 1:45.49 zette hij ook een persoonlijk record op zeeniveau neer. Swings werd eerder ook al zesde op de vijf kilometer.

Mathias Vosté moest in race 5 aan de bak tegen thuisschaatser Joo Hyong-jun, en klokte een tijd van 1:47.34. Dat was goed voor een degelijke 23e plaats want voor hem was dit slechts een “opwarmertje” voor de 1.000 meter.

Goud en zilver ging opnieuw naar Nederland. Maar verrassend niet naar Koen Verweij, die pas elfde werd. Maar wel naar de debuterende Kjeld Nuis (1:44.01), die zijn landgenoot Patrick Roest (1:44.86) ruimschoots voorbleef. Het brons was voor thuisrijder Seok Min Kim.

"In de start laat ik het liggen"

Na afloop klonk Swings tevreden, al baalde hij wel over zijn mindere start. “Het was een goeie wedstrijd, ik schaats toch een persoonlijk laaglandrecord”, vertelde Swings, wiens record 1.42.48 bedraagt, geschaatst op hoogte in Calgary. “In de start laat ik het liggen. Daar zou ik twee tienden sneller willen zijn. Ook in het laatste rondje had ik misschien nog drie tienden sneller kunnen zijn. Maar vandaag rijd ik gewoon een goeie wedstrijd.”



Er wachten de 26-jarige Swings met de 10.000 meter (donderdag) en de massastart (volgende week zaterdag) nog twee wedstrijden op deze Spelen in Zuid-Korea. Heeft hij nog jus in de benen? “Op dit moment voel ik mijn benen wel”, lacht hij. “Morgen las ik een rustig dagje in. Daarna hoop ik een mooie 10 te rijden. Het is leuk om nog een extra wedstrijd te rijden op de Spelen. En daarna zet ik natuurlijk alles op de massastart.”

Als succesvolle skeeleraar heeft Swings in die minimarathon op ijs in principe de beste kansen op eremetaal.

Foto: AP

Uitslag:

1. Kjeld Nuis (Ned): 1:44.01

2. Patrick Roest (Ned): 1:44.86

3. Seok Min Kim (Zkor): 1:44.93

4. Haralds Silovs (Let): 1:45.25

5. Takuro Oda (Jap): 1:45.44

6. Bart Swings (Bel): 1:45.49

...

23. Mathias Vosté (Bel): 1:47.34