Europa tikt ons land op de vingers: 900.000 Belgen kwamen in contact met slecht drinkwater

De Europese Commissie heeft ons land op de vingers getikt voor onze slechte drinkwaterinfrastructuur. Volgens hun cijfers zou de gezondheid zo’n 900.000 Belgen blootgesteld zijn geweest aan gezondheidsrisico’s gelinkt aan de kwaliteit van ons drinkwater. De cijfers kaderen in een nieuw Europees drinkwaterplan en de commissie baseerde zich hiervoor op statistieken van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, dat meldt Le Soir.

Volgens de Commissie zijn in 2015 ruim 22 miljoen Europeanen blootgesteld geweest aan gezondheidsrisico’s die gelinkt kunnen worden aan de kwaliteit van het drinkwater. Ook in België zou 8 procent van onze bevolking (zo’n 900.000 Belgen) blootgesteld zijn geweest aan zulke risico’s.

De Commissie baseert dat cijfer op statistieken van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. Ze hebben de ziektecijfers, van aandoeningen veroorzaakt door bacteriën aanwezig in verontreinigd drinkwater, naast de algemene Europese drinkwaterdistributiecijfers gelegd om tot die 8 procent te komen.

Voor een ontwikkeld land klinkt zo’n cijfer beschamend, maar in Le Soir stellen een aantal drinkwaterbedrijven weten het cijfer “niet bepaald helder is”, ook hebben ze ernstige vragen bij het gevonden verbanden tussen de verschillende statistieken. Volgens hen is het eerder een schatting dan een absoluut aantal. Vorig jaar nog scoorde ons land opperbest in de ‘Eu Environmental Implementation Review’ (februari 2017). Daar staat te lezen dat “wat betreft drinkwater, heeft België een uitstekende nalevingsgraad (99 tot 100 procent) van de microbiologische, chemische en andere indicatoren, vastgelegd in Europese richtlijnen”.

Waalse infrastructuur

Benoit Mouilin, woordvoerder van de Waalse waterwerken, geeft wel toe dat de Waalse infrastructuur bijzonder oud is. “Er zijn kanalen nabij Mons die dateren van de 19de eeuw”, klinkt het. “De gemiddelde leeftijd van de infrastructuur in Wallonië is ruim 60 jaar.” Nog volgens hem is er jarenlang veel te weinig geïnvesteerd in de infrastructuur en is deze uitermate verouderd. “Ze (de infrastructuur nvdr.) zit onder de grond, men ziet ze niet, dus is er ook niemand mee bezig”, klink het nog.