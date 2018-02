Zieke man voor 650.000 euro opgelicht: “Hij had altijd een excuus om me niet terug te betalen”

Gerard Stroobants is ervan overtuigd dat zijn vriend Bram S. hem heeft opgelicht voor 650.000 euro. Hij vroeg Stroobants hem geld te lenen voor de aankoop van jonge voetballers. De Antwerpenaar kreeg bijna niets terug van het geld dat hij investeerde. “S. zoekt de zwaksten en neemt die in zijn macht.”

In één klap is Gerard Stroobants niet alleen een gigantische som geld kwijt, maar ook zijn ‘beste vriend’. Eind 2016 leerde Stroobants de Nederlander Bram S. kennen in Bar du Port op het Eilandje in Antwerpen ...