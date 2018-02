Ruim 14.000 reservaties voor Jong Keukengeweld tijdens eerste 24 uur

Brussel - Tijdens de eerste 24 uur waarin het mogelijk was om een tafeltje te reserveren bij één van de deelnemende chefs aan Jong Keukengeweld, deden liefst 14.280 jongeren dat. Dat blijkt dinsdag uit de eerste cijfers van Tablebooker en Toerisme Vlaanderen. Ook in Limburg kan je in 10 restaurants terecht.

“Jong Keukengeweld is zo’n beetje het Tomorrowland voor foodies”, zegt woordvoerder Stef Gits van Toerisme Vlaanderen. “Jongeren willen absoluut een plaatsje veroveren bij één van onze 53 Jong Keukengeweld-chefs. En dat lukt ondanks de massale interesse zeer vlot. De wachttijden waren tijdens de eerste uren van de boekingen nooit langer dan anderhalf uur. En ook de komende dagen kan er nog zonder probleem geboekt worden.”

Reserveren is mogelijk sinds gisteren/maandag acht uur, en kan nog tot eind maart. Via de actie kunnen jongeren van 18 tot en met 30 jaar van 1 tot en met 31 maart proeven van de Vlaamse en Brusselse gastronomie van morgen aan licht verteerbare prijzen. Ze betalen 49 euro voor een driegangenmenu, inclusief water en aangepaste wijnen of bieren. In restaurants met een Michelinster of een Gault&Millau-score vanaf 15/20 betalen ze 59 euro.

De jongerenactie is een onderdeel van de imagocampagne Jong Keukengeweld van Toerisme Vlaanderen. Met de Jong Keukengeweld-chefs wil Toerisme Vlaanderen de culinaire reputatie van Vlaanderen in binnen- en buitenland versterken.

